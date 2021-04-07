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Сила и мощь российской армии: что увидят на параде Победы в этом году жители Заполярья

Елена Сивонен
05:17 07.04.2021
В параде Победы в Мурманске планируется задействовать 70 единиц военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более полутора тысяч военнослужащих будет задействовано в парадах Победы в Североморске и Мурманске. В этом году в программу ввели новый элемент, который запомнится зрителям: помимо военной техники и легендарного Т-34, задействуют ретро-автомобили и мотоциклы послевоенного времени.

После звукового сигнала - его подает каждая боевая машина - колонна начинает движение со скоростью 10 километров в час, четко выдерживая дистанцию - 10 метров от впереди идущей техники. И бок о бок с той, что следует рядом. Так круг за кругом. Ежедневно по 50 километров. Ведь в парадном строю 9 мая все должно быть идеально.

В механизированной колонне порядка 40 единиц техники, но и это лишь часть. Всего в Параде задействуют 70 машин. И впервые участниками станут «Тигры» - передвижные мобильные комплексы радиосвязи. На вооружение сухопутных войск Северного флота они поступили в конце прошлого года.

«Тигры» возглавляют колонну современных образцов военной техники. Это немного волнительно для водителя Евгения Черменева, так как он первый раз участвует в параде Победы, но почетно и ответственно. Посвятит свой марш он прадеду, погибшему в 43-м в неравном бою с фашистскими захватчиками.

«Очень гордое событие в жизни каждого военнослужащего. Это добавляет уверенности в своих силах. И это память о тех событиях, которые происходили 76 лет назад», - говорит Черменев.

Здесь сила и мощь российских Вооруженных сил. Можно сказать, армейские исполины. Системы залпового огня «Град», зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С», со дня на день в строй встанет и С-400 «Триумф».

Участвует в параде и ударный «Бастион» береговой обороны. Начальник расчета Иван Солтус называет его «крепостью на колесах», которая всегда обращает на себя внимание. 

«Интересно очень. И гордость за себя берет. То, что тебе дают возможность поучаствовать в параде, то есть тебе доверяют, что ты не подведешь командиров своих, часть свою покажешь с хорошей стороны», - отмечает он.

«Бастион» отличает плавность хода. Управлять им - одно удовольствие. Сложнее с «Алеутом». На снежной подушке он - как рыба в воде. А на грунтовке водитель чувствует каждую яму. Но как бы ни были тяжелы тренировки, впереди еще две недели. После - марш в Мурманск и подготовка к генеральным репетициям парада Победы.

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