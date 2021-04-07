Более 100 тысяч человек вакцинировались двумя компонентами «Спутника V» в ЮВО

В Южном военном округе (ЮВО) оба компонента вакцины «Спутник V» против коронавируса получило более 100 тысяч человек. Среди них - военнослужащие, члены их семей и гражданские служащие.

Как отметил командующий войсками ЮВО, генерал армии Александр Дворников, в частности, завершилась вакцинация участников парадов в честь 76-летия Победы, военнослужащих миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сотрудников призывных комиссий и военных комиссариатов.

Интерес к прививочной кампании в ЮВО также проявили выпускники общеобразовательных учебных заведений, подавшие документы для поступления в военные учебные заведения Минобороны России.

В пресс-службе округа отметили, что в медицинских учреждениях создан необходимый запас доз, позволяющий вакцинировать до 500 человек в день. Всего в ходе семи поставок было получено более 150 тысяч доз «Спутника V».

Вакцинация проходит на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека. Прививка ставится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.