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Более 100 тысяч человек вакцинировались двумя компонентами «Спутника V» в ЮВО

Анна Касаткина
04:40 07.04.2021
В медицинских учреждениях округа создан необходимый запас доз, позволяющий вакцинировать до 500 человек в день.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Южном военном округе (ЮВО) оба компонента вакцины «Спутник V» против коронавируса получило более 100 тысяч человек. Среди них - военнослужащие, члены их семей и гражданские служащие.

Как отметил командующий войсками ЮВО, генерал армии Александр Дворников, в частности, завершилась вакцинация участников парадов в честь 76-летия Победы, военнослужащих миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сотрудников призывных комиссий и военных комиссариатов.

Интерес к прививочной кампании в ЮВО также проявили выпускники общеобразовательных учебных заведений, подавшие документы для поступления в военные учебные заведения Минобороны России.

В пресс-службе округа отметили, что в медицинских учреждениях создан необходимый запас доз, позволяющий вакцинировать до 500 человек в день. Всего в ходе семи поставок было получено более 150 тысяч доз «Спутника V».

Вакцинация проходит на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека. Прививка ставится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

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