Новые способы ведения огня: кадры учений мотострелков военной базы ЮВО в Абхазии

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии на горном полигоне Цабал в ходе плановых тактических учений отработали новые способы ведения огня.

Личный состав соединения провел боевые стрельбы в дневное и ночное время суток из современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-6, а также применил различные способы ведения огня из укрытий.

«Тактические группы поочередно смоделировали действия условного противника в наступлении. Командиры рот продемонстрировали способность в принятии нестандартных тактических решений и нешаблонных действий при выполнении учебно-боевых задач на поле боя, используя опыт современных вооруженных конфликтов», - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Всего в маневрах приняли участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 300 тысяч единиц военной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также организована проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.