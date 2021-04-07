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Ревматолог рассказала, для кого красное мясо может быть смертельно опасным

Иван Линдеманн
06:13 07.04.2021
Причина - большое количество белка. Избыточный распад этих микроэлементов приводит к нарушению пуринового обмена, что сказывается на способности почек выводить мочевую кислоту из организма. В результате соли откладываются в суставах и тканях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Людям, страдающим подагрой, следует соблюдать диету. Употребление в пищу определенных продуктов может усугубить течение болезни. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала ревматолог Галина Слободина.

Специалист объяснила, что, в первую очередь, к запрещенным продуктам относится красное мясо. Причина - большое количество белка. Избыточный распад этих микроэлементов приводит к нарушению пуринового обмена, что сказывается на способности почек выводить мочевую кислоту из организма. В результате соли откладываются в суставах и тканях.

«Заболевание, при котором поднимается уровень мочевой кислоты из-за неправильного обмена пуриновых оснований. При нем поражаются внутренние органы и ткани - суставы и почки», - сказала Слободина.

Также к продуктам, которые не следуют употреблять людям с подагрой, относятся жирные, копченые, перченые блюда, приправы, соленья и бобовые.

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