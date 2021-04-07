Армия Огонь на поражение: «Маршал Шапошников» выполнил стрельбу «Калибром» по надводной цели Иван Линдеманн Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по надводной цели. «Калибр» успешно поразил мишень на дистанции 100 километров - специальный морской щит, имитирующуй надводный корабль. «Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство», - сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. Накануне фрегат «Маршал Шапошников» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, находившейся на дистанции свыше 1000 километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика