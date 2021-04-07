Продовольствие и стройматериалы: в Карабах прибыла двенадцатая российская гуманитарная колонна

Российские миротворцы сопроводили гуманитарную колонну с 145 тоннами груза в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха. Двенадцатая российская колонна гуманитарного реагирования доставила продовольствие, строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения.

Миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Двенадцатая колонна из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения проследовала по маршруту Мадагиз - Кельбаджар. Всего при содействии миротворцев перевезено уже более 2100 тонн грузов.

Содействие оказано азербайджанской стороне в рамках трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Карабахе развернут миротворческий контингент РФ. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.