Финал конкурса «Миссис Шри-Ланка» завершился срывом короны с победительницы

Конкурс красоты в Шри-Ланке завершился скандалом и потасовкой. Дело в том, что победительница 2019 года Каролин Джурие сорвала корону с нынешней фаворитки Пушпики де Силвы и попыталась отдать ее вице-миссис.

В конкурсе «Миссис Шри-Ланка» могут участвовать только замужние женщины. По словам Джурие, де Силва развелась со своим супругом.

В результате обладательница титула в слезах покинула сцену, а позднее сообщила на своей странице в соцсети, что ей пришлось ехать в больницу.

Несмотря на то, что организаторы вернули корону победительнице и принесли ей извинения, де Силва намерена подать иск в связи с произошедшим.