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«Локомотив» и «Ахмат» стали первыми полуфиналистами Кубка России по футболу

Иван Линдеманн
23:47 07.04.2021
Состав полуфинальных пар будет известен после жеребьевки. Матчи состоятся 21 и 22 апреля.
«Локомотив» и «Ахмат» стали первыми полуфиналистами Кубка России по футболу
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Футбольные клубы «Локомотив» и «Ахмат» первыми вышли в полуфинал Кубка России, обыграв «Сочи» и «Уфу» в матчах 1/4 финала.

Встреча «Локомотив» - «Сочи» завершилась со счетом 3:1. Московский ФК одержал победу благодаря дублю Федора Смолова - он забил голы на 44-й и 63-й минуте. Также мяч в ворота соперника забросил Франсуа Камано. За «Сочи» на 70-й минуте отличился Артур Юсупов.

Встреча «Ахмата» и «Уфы» проходила в Грозном. Счет матча - 1:0. Единственный гол забил Евгений Харин.

В четверг, 8 апреля, пройдут еще два матча 1/4 финала. За выход в полуфинал поборются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо», а также тульский «Арсенал» и столичный ЦСКА.

Состав полуфинальных пар будет известен после жеребьевки. Матчи состоятся 21 и 22 апреля.

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