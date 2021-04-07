В технополисе «Эра» представили робота-манипулятора для работ в космосе

Сотрудники БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова в рамках проведения Дня инноваций Минобороны РФ в технополисе «Эра» представили робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать как в космосе, так и на больших глубинах. Данная разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и большой скоростью.

Преимущество проекта заключается в его небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи.

Машина оснащена системами технического зрения, позволяющими устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.

Разработку можно использоваться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника-инспектора, техобслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

ВМФ РФ сможет использовать робота, как манипулятор для совместной работы с автономными необитаемыми подводными аппаратами и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Машина сможет выполнять задачи на больших глубинах.

Также разработка может использоваться инженерными войсками на различных подвижных платформах и для решения задач, связанных разминированием. В Сухопутных войсках новинку можно будет использовать в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.