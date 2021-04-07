Первая ступень Falcon 9 успешно приводнилась после запуска 60 спутников Starlink: видео
Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19:34 по московскому времени.
© Видео: SpaceX, Twitter © Фото: SpaceX, Twitter
Компания SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте компании.
Первая ступень ракеты - многоразовая и уже использовалась при осуществлении пяти пусков. Спустя несколько минут после старта, она в очередной раз успешно вернулась на плавучую платформу в Атлантике.
Проект по запуску микроспутников Starlink призван обеспечить доступ к высокоскоростному интернету за счет формирования целой группировки малых космических аппаратов массой до 500 килограммов.
В настоящее время на орбите находятся уже десятки микроспутников. По оценкам компании, общая стоимость проекта может превысить 10 миллиардов долларов.