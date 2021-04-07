Первая ступень Falcon 9 успешно приводнилась после запуска 60 спутников Starlink: видео

Компания SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте компании.

Первая ступень ракеты - многоразовая и уже использовалась при осуществлении пяти пусков. Спустя несколько минут после старта, она в очередной раз успешно вернулась на плавучую платформу в Атлантике.

Проект по запуску микроспутников Starlink призван обеспечить доступ к высокоскоростному интернету за счет формирования целой группировки малых космических аппаратов массой до 500 килограммов.

В настоящее время на орбите находятся уже десятки микроспутников. По оценкам компании, общая стоимость проекта может превысить 10 миллиардов долларов.