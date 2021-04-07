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Воронки глубиной в человеческий рост: как российские саперы разминируют Карабах

Константин Исаев
19:01 07.04.2021
Противотанковые мины, снаряды, патроны и ракеты для РСЗО уничтожаются на специальном полигоне и в строгом соответствии с требованиями безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Нагорном Карабахе не прекращаются работы по разминированию местности. В преддверии весенних полевых работ эта деятельность российских военнослужащих выходит на первый план, наряду с контролем режима прекращения огня. Саперы работают неспешно, но четко и слаженно. Извлеченные боеприпасы готовы к утилизации на специальном полигоне.

Мощность каждого взрыва тщательно контролируется - одновременно взорвать можно только строго определенное количество мин - взрывная волна ощущается даже на расстоянии в несколько сотен метров всего от четырех-пяти снарядов калибра 152 миллиметра.

Противотанковые и противопехотные мины, снаряды, патроны, ракеты для систем реактивного залпового огня. Некоторые из ближайшего к этому полигону разбомбленного военного склада. По словам наших миротворцев, все это огромное количество мин и снарядов уменьшилось почти вдвое. И все равно, почти каждый день сюда привозят все новые и новые неразорвавшиеся боеприпасы.

Ежедневно работа наших саперов по обезвреживанию местности измеряется сотнями квадратных метров. Только за сегодняшний день было очищено сразу 12 гектаров полей, проверено четыре здания, а еще несколько километров дорог.

«Работа не останавливается, она кипит и будет продолжаться. К этому нельзя равнодушно относиться, потому что начинается так называемое "замыливание". Группа подрывников должна выходить на работу всегда, как в первый раз. Дабы не забыть ничего и чтобы это не привело к какой-то плачевной ошибке», - рассказал командир группы уничтожения взрывоопасных предметов Илья Манякин.

В Нагорном Карабахе уже повсюду распаханы поля, закладывается основа для будущего урожая, а инженерно-саперные группы Центра гуманитарного разминирования собирают и уничтожают железный «урожай». К этому моменту обезврежено более 25 тысяч взрывоопасных предметов.

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