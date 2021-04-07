При отработке действий по защите от нападения инкассатор застрелил напарника в Нижнем Новгороде

Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла на пороге офиса логистической компании в Автозаводском районе города. В момент выстрела сотрудники проходили инструктаж.

Охранникам демонстрировали действия по отражению потенциального нападения. По одной из версий, один из них захотел наглядно продемонстрировать свои навыки и случайно нажал на спусковой крючок пистолета. Погибшим оказался 23-летний мужчина, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Видео смертельной перестрелки было опубликовано в Сети. Сейчас эти кадры подробно изучают сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.