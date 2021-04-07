В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

В Госдуму РФ внесен проект закона о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия», являющейся автором документа.

«Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60 лет. Это наша принципиальная позиция», - прокомментировал инициативу лидер партии Сергей Миронов.

Руководитель фракции добавил, что, помимо возвращения прежнего пенсионного возраста, «Справедливая Россия» настаивает на ликвидации Пенсионного фонда, который, по мнению Миронова, является «неэффективным посредником между людьми и бюджетом страны, съедающим огромные деньги на свое содержание».

Также парламентарий высказал точку зрения, что пенсии надо выплачивать напрямую из бюджета.

«Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы», - сказал политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление одного из депутатов от КПРФ о том, что в России могут еще раз повысить пенсионный возраст. Представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос не стоит на повестке у руководства страны.