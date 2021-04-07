Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

Роман Захаров
17:56 07.04.2021
Депутаты также настаивают на ликвидации Пенсионного фонда России.
В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста выхода на пенсию
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В Госдуму РФ внесен проект закона о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия», являющейся автором документа.

«Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60 лет. Это наша принципиальная позиция», - прокомментировал инициативу лидер партии Сергей Миронов.

Руководитель фракции добавил, что, помимо возвращения прежнего пенсионного возраста, «Справедливая Россия» настаивает на ликвидации Пенсионного фонда, который, по мнению Миронова, является «неэффективным посредником между людьми и бюджетом страны, съедающим огромные деньги на свое содержание».

Также парламентарий высказал точку зрения, что пенсии надо выплачивать напрямую из бюджета.

«Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы», - сказал политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление одного из депутатов от КПРФ о том, что в России могут еще раз повысить пенсионный возраст. Представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос не стоит на повестке у руководства страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:25 В стране и мире
Пять тысяч квадратных метров: в Люберцах полыхает склад бытовой химии
18:45 Армия
Видео
Кубинский бриллиант: «Русские Витязи» и «Стрижи» показали свой коронный номер на репетиции Парада Победы в Подмосковье
16:59 В стране и мире
Видео
Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД
16:29 Армия
МиГ-31 Северного флота встретил и сопроводил норвежский самолет-разведчик над водами Баренцева моря
15:40 В стране и мире
Видео
Врио главы Тувы назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.