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Минобороны РФ досрочно получило управляемые ракеты «Вихрь-1»

Андрей Аркадьев
16:42 07.04.2021
Ракеты отгружены заказчику в рамках государственного оборонного заказа.
Минобороны РФ досрочно получило управляемые ракеты «Вихрь-1»
© Фото: Ростех
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Министерство обороны РФ досрочно получило партию управляемых ракет «Вихрь-1», применяемых на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщает в среду, 7 апреля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Калашников».

«Группа компаний "Калашников" досрочно поставила Министерству обороны Российской Федерации управляемые ракеты "Вихрь-1", предусмотренные к поставке в 2021 году», - говорится в сообщении.

«Вихрь» - противотанковый ракетный комплекс, разработан для штурмовиков Су-25, вертолетов Ка-50 и Ка-52. Кроме того его могут использовать катера и малые патрульные корабли. Способен уничтожать бронированную технику, даже если она оснащена динамической защитой. Можно использовать против воздушных целей летящих со скоростью до 800 км/ч. Максимальная дальность стрельбы - до 10 километров, при этом пуски могут осуществляться с высоты до четырех тысяч метров.

В августе прошлого года группа компаний «Калашников» представила противотанковую ракету «Вихрь-1» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

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