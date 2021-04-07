МиГ-31 Северного флота встретил и сопроводил норвежский самолет-разведчик над водами Баренцева моря

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в норвежском небе приближающуюся к границам России воздушную цель.

Чтобы опознать ее, и не допустить нарушения Госграницы, в воздух был поднят дежуривший по ПВО истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота.

Экипаж российского самолета смог идентифицировать воздушную цель. Это был военный самолет Норвегии, «Фалкон-20», предназначенный для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над акватории Баренцева моря, не допустив нарушения российских границ. Как только «Фалкон» развернулся, российский истребитель вернулся на базу.

Полет перехватчика выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.