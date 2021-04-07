Армия Изолировать вирус: в Пензенском филиале Военной академии стартовала вакцинация от COVID-19 Тимур Шерзад Прививки первым компонентом «Спутника V» делают иностранным студентам из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. Второй они получат через три недели. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вакцинация от коронавируса стартовала в Пензенском филиале Военной академии. Прививки первым компонентом «Спутника-V» делают иностранным студентам из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. Второй они получат через три недели. Вакцинация проводится исключительно на добровольном основе, с письменного согласия вакцинируемых. Особое внимание сейчас и мерам безопасности при проведении призывной кампании. Например, в Сибири подразделения РХБЗ провели дезинфекцию более 150 зданий военкоматов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика