Изолировать вирус: в Пензенском филиале Военной академии стартовала вакцинация от COVID-19
Прививки первым компонентом «Спутника V» делают иностранным студентам из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. Второй они получат через три недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вакцинация от коронавируса стартовала в Пензенском филиале Военной академии.
Прививки первым компонентом «Спутника-V» делают иностранным студентам из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. Второй они получат через три недели.
Вакцинация проводится исключительно на добровольном основе, с письменного согласия вакцинируемых. Особое внимание сейчас и мерам безопасности при проведении призывной кампании. Например, в Сибири подразделения РХБЗ провели дезинфекцию более 150 зданий военкоматов.