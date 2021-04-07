В стране и мире «Самая талантливая»: режиссер-постановщик Малого театра Виталий Иванов рассказал об актрисе Ольге Пашковой Олеся Степакова Народная артистка России умерла после продолжительной болезни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Последнюю роль Ольга Пашкова сыграла в спектакле «Медведь». Об этом «Звезде» рассказал режиссер-постановщик Малого театра, заслуженный деятель искусств РФ Виталий Иванов. «Очень талантливая, самая талантливая в театре», - отметил режиссер. Народная артистка России Ольга Пашкова скончалась сегодня в Москве на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В Малом театре актриса играла в спектаклях «Дети Ванюшина», «Из воспоминаний идеалиста», «Леший», «Мещанин во дворянстве», «Дядюшкин сон», «Свои люди - сочтемся», «Преступная мать, или Второй Тартюф» и многих других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика