«Самая талантливая»: режиссер-постановщик Малого театра Виталий Иванов рассказал об актрисе Ольге Пашковой
Народная артистка России умерла после продолжительной болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress
Последнюю роль Ольга Пашкова сыграла в спектакле «Медведь». Об этом «Звезде» рассказал режиссер-постановщик Малого театра, заслуженный деятель искусств РФ Виталий Иванов.
«Очень талантливая, самая талантливая в театре», - отметил режиссер.
Народная артистка России Ольга Пашкова скончалась сегодня в Москве на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
В Малом театре актриса играла в спектаклях «Дети Ванюшина», «Из воспоминаний идеалиста», «Леший», «Мещанин во дворянстве», «Дядюшкин сон», «Свои люди - сочтемся», «Преступная мать, или Второй Тартюф» и многих других.