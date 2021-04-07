Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с главой народного ополчения Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с главой народного ополчения Ирака Фалехом Файядом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На встрече стороны обменялись мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе, также были затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Участники подтвердили готовность к дальнейшему развитию российско-иракского взаимодействия в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.