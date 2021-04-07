Самолет МС-21 проверили на способность противостоять обледенению

Самолет МС-21-300 прошел сертификационные испытания на обледенение, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).

Авиалайнер совершил 14 испытательных полетов продолжительностью от трех до пяти часов над побережьем Белого моря, Печорской губой Баренцева моря, южнее Новой Земли, а также в районе Приполярного Урала. Сегодня самолет возвратился из аэропорта Архангельска на аэродром Раменское в Жуковском.

В ходе тестовых полетов была проверена антиобледенительная система и способность лайнера безопасно выполнять полеты при повышенной влажности и в мороз.

Полеты выполнялись экипажем в составе летчика-испытателя Василия Севастьянова, штурмана-испытателя Сергея Кудряшова, инженеров-испытателей Николая Фонурина и Александра Попова. Также в состав экипажа входил летчик-сертификатор ГосНИИ ГА Николай Григорьев.

Напомним, первый полет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке.