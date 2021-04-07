Высокий темп огня: кадры стрельбы «Панцирь-С» на учениях в Астраханской области
Боевые расчеты применили для поражения целей 30-мм зенитные автоматы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Западного военного округа (ЗВО) отработали уничтожение легкобронированной техники условного противника. Учения состоялись на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Экипажи комплексов совершили марш по пересеченной местности, после чего заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию назначенного района. Боевые расчеты применили 30-мм зенитные автоматы, обеспечивающие высокий темп огня.
Объективные средства контроля подтвердили поражение целей, уточнили в пресс-службе ЗВО.