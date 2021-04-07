В стране и мире СМИ: в Турции разбился истребитель NF-5 Ян Брацкий Трагедия произошла во время тренировочного полета звена пилотажной группы национальных ВВС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: airwar.ru Читайте нас на: В Турции потерпел крушение истребитель NF-5 пилотажной группы национальных ВВС. Об этом сообщает издание TTA Haber. По предварительным данным, пилот самолета погиб. В настоящее время на месте крушения ведутся поисковые работы. Известно, что пилотажная группа дислоцируется в командовании главной реактивной базы. Трагедия произошла во время тренировочного полета. О причинах крушения истребителя пока не сообщается. Другие подробности инцидента также неизвестны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика