Глава ДНР назвал вакханалией действия Киева в рамках минских соглашений

Официальный Киев полностью заблокировал переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе, превратив минские соглашения в вакханалию. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сейчас это (минские соглашения - ред.) превратилось в некую вакханалию. Украина заблокировала все», - приводит РИА Новости слова Пушилина.

Ранее министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил об отказе украинской делегации возобновлять переговорный процесс в очном формате. Украину не устраивает Минск в качестве площадки для диалога, так как Белоруссия, якобы, находится под внешним влиянием.

Накануне министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова объяснила подобную риторику киевских властей нежеланием установить мир. С ее слов, украинские делегаты планомерно срывают все попытки диалога и не желают видеть реальных представителей народных республик за одним столом. Действия Киева Никонорова назвала имитацией переговорного процесса.