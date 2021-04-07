В стране и мире В Кремле ответили на вопрос о приглашении на Парад Победы иностранных участников Анна Назайкина Год не является юбилейным, поэтому приглашать гостей из зарубежных стран не планируется, заявил Дмитрий Песков. © Фото: минобороны РФ Читайте нас на: Приглашение иностранных участников на Парад Победы 9 Мая в Москве не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад», - заявил представитель Кремля. Как отметил Песков, при приглашении гостей на парад будут учтены нюансы организации, которые ближе к 9 Мая определят санитарные власти в соответствии с ситуацией с COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика