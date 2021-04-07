В Минцифры объяснили, как получить электронный сертификат вакцинированного с данными загранпаспорта

В электронный сертификат вакцинированного можно внести данные о загранпаспорте. Для этого сведения необходимо указать личном кабинете на портале госуслуг. Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, если данные загранпаспорта заполнены в личном кабинете, сертификат вакцинированного в формате QR-кода автоматически сформируется с их указанием.

Ведомство также запустило формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Процедура будет осуществляться через портал госуслуг автоматически. При этом правила транслитерации будут соответствовать правилами перевода МВД России, которые применяют при выпуске заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, пояснил Качанов.

Он добавил, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации формируются с тем, чтобы жители России могли использовать сертификаты для поездок за границу.

Пока шло тестирование нового сервиса, при формировании документа использовались данные российского паспорта, а «после завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены», отметил замглавы Минцифры.