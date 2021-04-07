Летающие тяжеловесы: опубликовано видео тренировок военно-транспортной авиации к Параду Победы

Тренировка экипажей самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 к Параду Победы в Москве в небе подмосковного Алабино попала на видео.

Помимо этих летающих тяжеловесов в подготовительных авиамероприятиях были задействованы пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н, а также экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Их органично дополняли полеты целого парка военной авиации - истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34 и Су-24М, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52 и другие.

Тренировка эффектно завершилась полетами истребителей пятого поколения Су-57, перехватчиков МиГ-31К, а также штурмовиками Су-25 - шесть таких самолетов окрасили алабинское небо в цвета российского триколора.

Диапазон высот для всех самолетов колебался от 180 до 550 метров, а развиваемая скорость достигала от 200 до 550 километров в час.