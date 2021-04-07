Ушла из жизни актриса Малого театра Ольга Пашкова

Народная артистка России Ольга Пашкова скончалась на 56-ом году жизни. Сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По ее словам, актриса ушла из жизни после продолжительной болезни. О прощании и месте похорон театр сообщит дополнительно, уточнила Михайлова.

В 1987 году Ольга Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году она стала работать в Малом театре, на сцене которого сыграла в спектаклях «Дети Ванюшина», «Из воспоминаний идеалиста», «Леший», «Мещанин во дворянстве», «Дядюшкин сон», «Свои люди – сочтемся», «Преступная мать, или Второй Тартюф» и многих других.