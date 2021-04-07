В ДНР заявили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе продолжает быть неспокойной, ситуация обостряется. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону... По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился», - сказал он на пресс-конференции по случаю седьмой годовщины провозглашения ДНР.

По словам Пушилина, обстрелы участились: с начала 2021 года их стало почти в два раза больше, если сравнивать с последним кварталом прошлого года.

«То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий», - заявил он.

Глава ДНР подчеркнул, что в республике готовы к любому варианту развития событий. В то же время Пушилин заявил, что Донбасс сделает все, чтобы конфликт был разрешен дипломатическим путем.