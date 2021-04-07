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Умер актер из сериала «След»

Олеся Степакова
12:40 07.04.2021
Александр Гаспарьянц ушел из жизни в возрасте 68 лет.
Умер актер из сериала «След»
© Фото: kino-teatr.ru
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Российский актер Александр Гаспарьянц скончался 4 апреля в Москве. Причины смерти не уточняются.

Актер родился в 1953 году.  Он окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре, Московский Государственный институт культуры. В течение двенадцати лет Гаспарьянц работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.

Александр Гаспарьянц начал сниматься в конце 2000-х. Популярность актеру принесло участие в  сериале «След». Он также известен зрителям по ролям в «Домработнице», «Пока живу, люблю» и «Эффекте Матроны».

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