Умер актер из сериала «След»
Александр Гаспарьянц ушел из жизни в возрасте 68 лет.
© Фото: kino-teatr.ru
Российский актер Александр Гаспарьянц скончался 4 апреля в Москве. Причины смерти не уточняются.
Актер родился в 1953 году. Он окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре, Московский Государственный институт культуры. В течение двенадцати лет Гаспарьянц работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.
Александр Гаспарьянц начал сниматься в конце 2000-х. Популярность актеру принесло участие в сериале «След». Он также известен зрителям по ролям в «Домработнице», «Пока живу, люблю» и «Эффекте Матроны».