Умер актер из сериала «След»

Российский актер Александр Гаспарьянц скончался 4 апреля в Москве. Причины смерти не уточняются.

Актер родился в 1953 году. Он окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре, Московский Государственный институт культуры. В течение двенадцати лет Гаспарьянц работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.

Александр Гаспарьянц начал сниматься в конце 2000-х. Популярность актеру принесло участие в сериале «След». Он также известен зрителям по ролям в «Домработнице», «Пока живу, люблю» и «Эффекте Матроны».