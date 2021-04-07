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Врач перечислил настораживающие признаки серьезных заболеваний

Светлана Иванова
12:38 07.04.2021
Субфебрильная лихорадка, увеличение лимфоузлов в размерах и боль в левом боку могут указывать на развитие патологических процессов в организм, в том числе системных заболеваний крови.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: leo2014, Pixabay
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Субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1—38,0 °C), анемия, лимфаденопатия и спленомегалия (увеличение селезенки в размерах) могут быть следствием огромного числа заболеваний. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал гематолог Центра изучения печени РУДН, профессор, доктор медицинских наук Николай Стуклов.

«Субфебрильная температура, особенно устойчивая, это довольно неприятное состояние для больного и для врача, потому что это может быть следствием огромного количества различных заболеваний», - отметил доктор.

Поэтому устойчивая субфебрильная температура – это поводов для очень тщательного обследования. Прежде всего, у терапевта, который оценит ситуацию со здоровьем в целом и направит к соответствующим узким специалистам.

Еще более настораживающим симптомом является и сопровождающая лихорадку анемия, что указывает на какой-то системный воспалительный процесс в организме, отметил Стуклов.

Лимфаденопатия, представляющая собой увеличение лимфоузлов, также указывает на необходимость уделить внимание своему здоровью, потому что может свидетельствовать о развитии заболеваний крови, таких как лимфома, и других видов нарушений.

Увеличение селезенки также может сигнализировать о различных патологических процессах в организме, добавил врач.

«Увеличение селезенки может быть как следствием заболеваний крови, так и следствием заражения крови, различных инфекций, циркулирующих в крови, токсинами, бактериями, вирусами и так далее», - сказал Стуклов.

Он подчеркнул, что симптоматически немного увеличенная селезенка никак не проявляется, но сильное увеличение органа в размерах может привести к тяжести, боли в левом боку и даже увеличению живота в размерах. Он добавил, что очень выраженная спленомегалия, как правило, указывает на заболевания крови.

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