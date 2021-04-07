Всевидящий «Сыч»: в России создали новые приборы наблюдения и разведки с возможностью ночного видения

Российские специалисты создали оптико-электронные приборы наблюдения и разведки для специальных подразделений - «Сыч-ПР-С» средней дальности и «Сыч-ПР-Д» большой дальности, сообщает пресс-служба Ростеха. Обе модификации оснащены цифровым магнитным компасом и имеют спутниковую систему навигации.

Проект реализует ЦНИИ «Циклон» в составе «Росэлектроники» (входит в Ростех). При помощи новой аппаратуры можно решать разнообразные задачи, связанные с наблюдением за местностью и обнаружением различных объектов. Устройства способны распознавать людей и технику на расстоянии до трех-четырех километров. Делать это можно как днем, так и ночью, причем в любую погоду.

Приборы «Сыч», предназначенные для разведки позиций противника, были названы в честь птицы из отряда совиных, обладающей прекрасным ночным зрением. Они сочетают функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. Уже завершены заводские испытания, приборы готовят к приемо-сдаточным испытаниям. По словам гендиректора ЦНИИ «Циклон» Петра Ковалева, серийное производство может стартовать до конца года.

В «Сыч-ПР-Д» применен охлаждаемый тепловизор, работающий в спектральном диапазоне 3-5 нм. Оборудование в состоянии увидеть человека на удалении в три километра, а легковой автомобиль – на дистанции в четыре километра. В «Сыч-ПР-С» применен неохлаждаемый тепловизионный канал, функционирующий в диапазоне 8-12 нм. Дальность обнаружения человека и техники составляет 1,5 и 2,5 километра.