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Полет над Марсом: в NASA назвали дату испытания вертолета Ingenuity

Анна Касаткина
01:20 07.04.2021
Ingenuity является частью марсохода Perseverance, приземлившегося на поверхности Красной планеты в феварле.
Полет над Марсом: в NASA назвали дату испытания вертолета Ingenuity
© Фото: NASA globallookpress
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Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не ранее воскресенья, 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Изначально планировалось, что Ingenuity выполнит полет 8 апреля, однако его перенесли, не указав причину отсрочки. Если на этот раз планы останутся неизменными, то прямая трансляция, посвященная состоявшемуся полету, будет запущена на всех площадках NASA в 10:30 по московскому времени в понедельник, 12 апреля.

Ingenuity прибыл в кратер Езеро на Марсе 18 февраля, он является частью марсохода Perseverance. В ходе испытательного полета аппарату предстоит подняться на высоту около трех метров. В случае успеха последующие полеты будут проходить на высоте до пяти метров. За испытательным полетом будет наблюдать ровер Perseverance, отправляя на Землю снимки и другие данные.

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