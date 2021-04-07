В России могут ввести отдельный режим регулирования работы соцсетей с персональными данными

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что соцсетям нужен отдельный режим регулирования персональных данных. Отмечается, что в ближайшее время ведомство планирует выйти с поправками в законодательство.

«Это вопрос согласий на обработку персональных данных в социальных сетях и как следствие - необходимость идентификации этих согласий», - подчеркнул Шадаев в ходе Российского форума по управлению Интернетом.

Шадаев отметил, что необходимо упростить процесс идентификации пользователей социальных сетей.

На сегодняшний день, как подчеркнул министр, человек должен давать согласие по закону. При этом по закону согласие требует, чтобы пользователь идентифицировался в соответствии со всеми требованиями. Шадаев отметил, что для соцсетей такой режим не совсем подходит.

На форуме обсуждался вопрос авторизации в социальных сетях через госуслуги. При этом обязательным условием является недоступность данных пользователя для самих соцсетей.