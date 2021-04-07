Военные самолеты Пермского края и Челябинской области подняты по тревоге

Более 20 самолетов Центрального военного округа, дислоцированных в Пермском Крае и Челябинской области, подняты по тревоге. Она зазвучала в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи и наземный персонал отрабатывали приведение соединений и частей в высшую степень боевой готовности, перебазирование, быстрый выод самолетов из-под удара, воздушную разведку и работу по наземным объектам. Последнее происходило на авиаполигоне в Курганской области.

Также отрабатывается преодоление системы ПВО условного противника при помощи бортовых РЛС «Заслон-М» и модулей РЭБ «Хибины».

Всего проверка затронула 1 000 человек, 100 единиц техники обеспечения и 20 единиц авиатехники, включая истребители-бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24МР и перехватчики МиГ-31БМ.