Бурятские ракетчики подняты по тревоге

Ракетное соединение Восточного военного округа поднято по тревоге в Бурятии. Это произошло в рамках проверки, которую проводит комиссия Генерального штаба Вооруженных сил России.

Объявление тревоги стало частью большой проверки общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии. Тревога затронула ракетное соединение, вооруженное оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М».

Придя в высшие степени боевой готовности, ракетчики отправились в марш на штатной технике. Выйдя в заданный район, они отработали всестороннее обеспечение комплексов, и выполнили электронные пуски.

Комиссия не ограничилась проверкой выполнения нормативов - были оценены и условия эксплуатации и хранения вооружения и техники, а также состояние парковой зоны.

В боевой работе военнослужащих особо пристально анализировалось реагирование на внезапные новые вводные и способность ориентироваться и принимать нешаблонные решения в сложной и меняющейся тактической обстановке.



