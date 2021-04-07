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Готовы в любую секунду: в РВСН стартовали масштабные проверки

Тимур Шерзад
10:59 07.04.2021
Смысл проверок в оценке слаженности частей и подразделений РВСН на практике, оценке навыков военнослужащих, в отладке всех систем и цепочек обеспечения. 
Готовы в любую секунду: в РВСН стартовали масштабные проверки
© Фото: Минобороны России
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В Ракетных войсках стратегического назначения стартовали контрольные итоговые проверки по итогам зимнего периода обучения. Они затронули более 80 воинских частей. 

«Личный состав воинских частей и подразделений ракетных соединений проверяются по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства,
а также привлекаются к контрольным занятиям по огневой, специальной, технической, тактической, инженерной и физической подготовкам», - говорится в сообщении Минобороны. 

Контрольная проверка Омского ракетного объединения и командно-штабное учение с Барнаульским ракетным соединениям проводились под контролем командующего РВСН, генерал-полковника Сергея Каракаева. В этих учениях были задействованы 3 000 военнослужащих и 300 единиц техники. 

Плановые проверки командования РВСН затронули соединения с частями, оснащенные мобильными ракетными комплексами «Ярс». Те, кто имеют другие типы ракетных комплексов, подвергнутся проверкам позже. 

Затронуты проверками и части охраны и обеспечения РВСН. Отрабатывается приведение частей и соединений в высшие степени боевой готовности, боевое патрулирование, задачи инженерного обеспечения, РХБ защиты. 

Отводится внимание и противодиверсионной борьбе - войска РВСН умеют не только отбивать атаки диверсантов, но и осуществлять поиск диверсионно-разведывательных групп и уничтожать их первыми. 

Смысл проверок в оценке слаженности частей и подразделений РВСН на практике, оценке навыков военнослужащих, в отладке всех систем и цепочек обеспечения. 

В целом проверки по итогам зимнего периода обучения в Ракетных войсках стратегического назначения затронут более 15 000 человек и 3 000 единиц техники. 

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