Готовы в любую секунду: в РВСН стартовали масштабные проверки

В Ракетных войсках стратегического назначения стартовали контрольные итоговые проверки по итогам зимнего периода обучения. Они затронули более 80 воинских частей.

«Личный состав воинских частей и подразделений ракетных соединений проверяются по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства,

а также привлекаются к контрольным занятиям по огневой, специальной, технической, тактической, инженерной и физической подготовкам», - говорится в сообщении Минобороны.

Контрольная проверка Омского ракетного объединения и командно-штабное учение с Барнаульским ракетным соединениям проводились под контролем командующего РВСН, генерал-полковника Сергея Каракаева. В этих учениях были задействованы 3 000 военнослужащих и 300 единиц техники.

Плановые проверки командования РВСН затронули соединения с частями, оснащенные мобильными ракетными комплексами «Ярс». Те, кто имеют другие типы ракетных комплексов, подвергнутся проверкам позже.



Затронуты проверками и части охраны и обеспечения РВСН. Отрабатывается приведение частей и соединений в высшие степени боевой готовности, боевое патрулирование, задачи инженерного обеспечения, РХБ защиты.

Отводится внимание и противодиверсионной борьбе - войска РВСН умеют не только отбивать атаки диверсантов, но и осуществлять поиск диверсионно-разведывательных групп и уничтожать их первыми.

Смысл проверок в оценке слаженности частей и подразделений РВСН на практике, оценке навыков военнослужащих, в отладке всех систем и цепочек обеспечения.

В целом проверки по итогам зимнего периода обучения в Ракетных войсках стратегического назначения затронут более 15 000 человек и 3 000 единиц техники.