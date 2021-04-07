Православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Седьмого апреля Русская Православная церковь отмечает двунадесятый православный праздник в честь благовещения Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в честь того дня, когда, согласно Евангелию, Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть о том, что она родит Божьего сына.

В честь Благовещения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет богослужение в храме Христа Спасителя. Служба начнется в 10:00. После чего глава РПЦ выпустит на волю голубей. Это символизирует стремление человеческой души к освобождению от греха и соединению с Богом.

Священники рекомендуют отложить в этот день мирские дела. Кроме того, в Благовещение не совершаются венчания, заупокойные службы и молебны.