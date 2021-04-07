Колыбель истории: в Сирии восстанавливают древнюю цитадель Салах ад-Дина

В Сирии собираются восстановить выдающийся памятник архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - замок Салах ад-Дина в высокогорной местности на северо-востоке страны. Древняя цитадель стремительной разрушается, не получая помощи от международных организаций.

Сотрудники музея «Замок Салах ад-Дина» показывают скрытые глубоко под землей постройки, поражающие воображение. Это огромный резервуар для воды, где в средние века защитники крепости могли накапливать до 4,5 тысяч кубометров воды.

Через сто метров находится еще более гигантский резервуар. Сколько здесь хранили воды, трудно даже представить. Можно только отметить уровень, до каких пор она поднималась.

Выходя из мрачного, пропитанного влагой подземелья, попадаешь в громадное помещение, построенное из внушительных каменных блоков. Вес каждого, говорит сотрудник музея Зухер Хасун, больше пяти тонн.

«Это место, которые вы видите, - конюшня, и здесь были лошади. До войны, 14 лет назад здесь работала археологическая экспедиция из Франции. И они обнаружили здесь несколько стен... А само здание, пожалуй, самое красивое в замке, это конюшни крестоносцев», - рассказывает он.

При всем своем величии памятник архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, стремительно разрушается. Не дождавшись помощи от международных организаций, правительство Сирии решило выделить средства и самостоятельно начать реставрацию древней цитадели. Замок Салах ад-Дина -застывшее в камне смешение эпох и стилей.

На протяжении столетий замок строился и развивался. Различия в архитектуре видны и сейчас. Например, округлые башни были построены еще в десятом веке византийцами, а прямоугольные - это уже постройки крестоносцев 12 века.

Название замок Салах ад-Дина цитадель получила лишь в 1957 году. Многие столетия она носила имя Саон. Строительство замка начали финикийцы, продолжили византийцы, но конечный вид он приобрел только с приходом в 1108 году крестоносцев. Почти сто лет они строили гигантский ров глубиной почти 30 метров и почти 160 метров в длину. А прочный известняк шел на строительство стен и башен. Крепость казалась неприступной, пока со своим войском сюда не подошел султан Салах ад-Дин.

«Салах ад-Дин разработал очень умный план захвата крепости. Он стоял со стороны старого города на востоке от замка со своим войском. А его сын Захер аль-Гази в это время обошел замок с западной стороны. Там было самая слабо укрепленная часть замка. Салах ад-Дин приказал использовать мощные катапульты, которые крушили стены, забрасывали крепость камнями и горшками с воспламеняющейся жидкостью, а аль-Гази в это время забрался в замок с той стороны», - поясняет Зухер Хасун.

Тогда гарнизон крестоносцев пал, и на долгие столетия замок остался в руках мусульман.

«Роль неприступной цитадели замок исполнял в средние века, таковым остался и в наше время. Для сирийской армии он стал стратегически важной высотой. Террористы лишь однажды подошли сюда вплотную. Они обосновались в пещерах и в течение месяца обстреливали территорию крепости», - продолжает сотрудник музея.

Террористы отступили, так и не сумев овладеть замком. Местные жители говорят, что само место не пустило сюда боевиков. Сейчас в замок постепенно начинают возвращаться туристы. Приезжают не только сирийцы, все чаще здесь можно увидеть гостей из Ирана, Ливана, Ирака и даже России и Китая. Так много тайн и легенд хранит древняя цитадель.

«На противоположной стороне от центрального входа в замок, живописное ущелье Вадиш ай-Хаисса. А еще его называют местом, где живет эхо», - отмечает Хасун.

Несколько лет назад лесные пожары в провинции Латакия подобрались практически к самым стенам замка. И это принесло ученым новые открытия. На месте сгоревшего леса археологи нашли еще около 20 античных и средневековых резервуаров для воды. А значит, впереди еще большая работа.