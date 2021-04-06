По брусчатке Дворцовой площади: как готовят легендарный Т-34 к Параду Победы в Санкт-Петербурге

Легендарный танк T-34 готовят к участию в Параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Эта боевая машина возглавляет механизированную колонну парада в Северной столице уже не первый год. Традиционно к знаменитому танку повышенное внимание. Он, несмотря на преклонный возраст, полностью исправен и будет служить еще не один год. Все внимание обращено к его безупречному внешнему виду.

Сегодня знаменитый танк будут готовить к покраске. Для этого военнослужащим предстоит полностью зачистить корпус, чтобы краска легла идеально. Примерно за неделю до первой репетиции на Дворцовой площади покрасят гусеницы и наклеят праздничную символику на башню танка.

Также предстоит заменить охлаждающую жидкость и масло. В общем, пройти плановое ТО. Всего на бывшем аэродроме под Петербургом сейчас находится около 200 единиц военный техники, которая будет участвовать в Параде Победы на Дворцовой площади.

Специалисты пункта технического обслуживания и ремонта ежедневно осуществляют проверку и устранение различных неисправностей более 30 единиц вооружения и военной техники.

В параде примет участие более 200 военнослужащих и около 150 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».