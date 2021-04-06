Юрист назвал правила разведения костров на даче

Юрист Артем Баранов рассказал, что разводить огонь на дачных участках теперь можно только при соблюдении определенных условий. К примеру, для избавления от мусора или травы необходимо использовать специальный мусоросжигатель.

«Если такового нет, можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров», - отметил специалист в интервью агентству «Прайм».

При этом яма должна располагаться на отдалении минимум 50 метров от ближайшей постройки. По словам Баранова, также запрещено разводить огонь ближе чем в 100 метрах от любого дерева.

Костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. И в данном случае также необходимо соблюдать расстояние в пять метров до ближайшей постройки.

Ранее были названы главные изменения для дачников в 2021 году. Так, в частности, желающим пожарить шашлык на своем участке придется организовать специальные места.