В стране и мире Матвиенко объяснила важность послания Путина Федеральному собранию Виктория Ивашечкина Президент обратится к парламенту в среду, 21 апреля. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко рассказала, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует систему координат в «новом времени». «При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», - отметила Матвиенко. По словам спикера, ряд из них потребует быстрой реализации, корректировки планов работы законодателей. Поэтому Совфед соберет совет палаты 22 апреля, спустя день после послания президента. «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», - подчеркнула Матвиенко. Напомним, президент обратится к парламенту в среду, 21 апреля. Раз в год Владимир Путин сообщает членам обеих палат о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика