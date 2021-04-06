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Боевые машины времен ВОВ и новинки вооружения: кадры первой репетиции Парада Победы с участием техники в Екатеринбурге

Анна Назайкина
Павел Кольцов
08:31 06.04.2021
В общей сложности в параде задействуют больше 100 единиц различной военной техники и 10 летательных аппаратов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первая репетиция Парада Победы с участием военной техники проходит в Екатеринбурге. Уже несколько лет легендарный танк Т-34 возглавляет механизированную историческую колонну на парадах Победы в Екатеринбурге. У этой машины славная боевая история: она участвовала в освобождении Праги, одной из первых штурмовала оккупированный фашистами город. Сейчас танк благодаря механикам ЦВО практически в идеальном техническом состоянии, перед парадом его останется только покрасить. 

Кроме того, будет представлена не менее легендарная полуторка, легкие бронеавтомобили времен Великой Отечественной войны - эти машины воссозданы по старым чертежам. В общей сложности в параде задействуют более 100 единиц различной военной техники и 10 летательных аппаратов. Сегодня тренировка проходит без воздушной составляющей.

Это первая тренировка - экипажам нужно немного поездить, добиться синхронности действий, умения держать дистанцию. Впереди еще несколько тренировок и как минимум две полноценные репетиции на главной площади Екатеринбурга.

Новейшая боевая техника также будет участвовать в параде. Например, ракетные комплексы «БУК М3» и «Терминаторы» - эти боевые машины поддержки танков совсем недавно поступили на опытную эксплуатацию в Уральскую танковую дивизию. И теперь уже их доставили в Екатеринбург из Челябинской области, им предстоит дебют на параде Победы.

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