В госпитале ЦВО 75-летний Герой России одним из первых среди ветеранов вакцинировался от COVID-19

Герой России, генерал армии, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Александр Баранов, которому 9 мая предстоит участвовать в Параде Победы, одним из первых сделал прививку от коронавируса.

Ранее в Самарской области в госпитале Центрального военного округа (ЦВО) стартовала вакцинация ветеранов Великой Отечественной войны и других почетных граждан, которые будут наблюдать за Парадом с гостевых трибун.

Кроме того, в Воронежской области иммунизацию прошли женщины-военнослужащие. Те, кому также предстоит участвовать в Параде Победы. Практически сразу после прививок они вернулись к тренировкам.

В целом, на сегодняшний день во всех регионах страны активно идет вакцинация, открываются новые прививочные пункты.