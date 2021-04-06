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В госпитале ЦВО 75-летний Герой России одним из первых среди ветеранов вакцинировался от COVID-19

Виктория Ивашечкина
07:54 06.04.2021
На сегодняшний день во всех регионах страны активно идет вакцинация, а также открываются новые прививочные пункты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Герой России, генерал армии, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Александр Баранов, которому 9 мая предстоит участвовать в Параде Победы, одним из первых сделал прививку от коронавируса.

Ранее в Самарской области в госпитале Центрального военного округа (ЦВО) стартовала вакцинация ветеранов Великой Отечественной войны и других почетных граждан, которые будут наблюдать за Парадом с гостевых трибун.

Кроме того, в Воронежской области иммунизацию прошли женщины-военнослужащие. Те, кому также предстоит участвовать в Параде Победы. Практически сразу после прививок они вернулись к тренировкам.

В целом, на сегодняшний день во всех регионах страны активно идет вакцинация, открываются новые прививочные пункты.

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