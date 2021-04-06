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СМИ: спрос на говядину в России в 2020 году достиг минимума за 10 лет

Анна Назайкина
07:02 06.04.2021
Падение спроса на говядину было вызвано пандемией коронавируса, заявили в Национальной мясной ассоциации.
СМИ: спрос на говядину в России в 2020 году достиг минимума за 10 лет
© Фото: pixabay
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Потребление россиянами говядины уменьшилось в 2020 году до минимального за последние 10 лет значения в 1,94 миллионов тонны. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

Как отмечает издание, падение спроса в 2020 году составило 3,4%. Экспорт говядины в прошлом году увеличился до 20 тыс. тонн. Около 45% поставок пришлась на Китай.

Уменьшение спроса вызвано сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, полагает руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов. Однако к концу текущего года было спрогнозировано увеличение потребления говядины по причине восстановления спроса и возвращения в нормальный режим работы гостиниц и ресторанов. Кроме того, ожидается увеличение стоимости свинины и мяса птицы из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

В Национальной мясной ассоциации заявили, что падение спроса на говядину было вызвано пандемией COVID-19, переходом на удаленный режим работы, неопределенность с будущими доходами потребителей.

Руководитель ассоциации Сергей Юшин заявил, что потребление в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, сократилось. А потребление говядины мясных пород за 7 лет увеличилось в 5 раз, до 300 тысяч тонн, премиальных отрубов - в 12 раз, до 30 тысяч тонн. Юшин считает, что спрос на мясо молочных пород будет меняться в зависимости от доходов населения.

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