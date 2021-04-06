Ракету «Союз» с портретом Гагарина установили на стартовой площадке Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-18» установили на 31-й стартовой площадке космодрома Байконур. На нем на МКС отправится очередная интернациональная экспедиция.

Отмечается, что ракету на специальном железнодорожном составе доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса, где осуществлялась сборка ракеты. После того как ее установили в вертикальное положение, началась подготовка к старту, передает РИА Новости.

Сам пуск запланирован на 10.42 мск в пятницу, 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В этой связи «Союз» получил имя собственное - «Ю. А. Гагарин». Эту надпись нанесли на обшивку корабля. Портретом космонавта украшен головной обтекатель ракеты.