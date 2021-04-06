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В РФ стартовал эксперимент по регистрации в соцсетях через госуслуги

Иван Линдеманн
05:32 06.04.2021
В тестовом режиме авторизоваться таким образом можно будет до 1 июля 2022 года.
В РФ стартовал эксперимент по регистрации в соцсетях через госуслуги
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В России стартовал эксперимент по регистрации новых пользователей в социальных сетях через официальный портал госуслуг. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В тестовом режиме авторизоваться таким образом можно будет до 1 июля 2022 года.

«Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг», - сказано в документе кабмина.

Уточняется, что в случае регистрации через госуслуги личные данные передаваться не будут.

Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры, ведомство работает над тем, чтобы россияне после авторизации через логин-пароль портала госуслуг смогли заключать сделки и подписывать договоры в интернете. В министерстве полагают, что новые возможности позволят сделать взаимодействие между людьми и бизнесом в сети более удобным и безопасным.

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