Участвующие в параде Победы в Воронеже женщины-военнослужащие привились от COVID-19

Участницы женского парадного расчета общевойсковой армии Западного военного округа привились против коронавируса. Вакцинация прошла на базе бригады управления в Воронежской области.

Перед вакцинацией военнослужащие прошли обследование у терапевта для выявления противопоказаний, а также ознакомились с рекомендациями по введению правильного образа жизни в период между введением первого и второго компонента.

Спустя три дня после вакцинации участницы праздничных мероприятий в честь 76-летия Победы смогли продолжить парадные тренировки. Всего в параде в Воронеже примет участие свыше 100 женщин-военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.