Вильфанд обратился к россиянам в связи с изменением климата

Изменение климата происходит постепенно, и к нему можно и нужно адаптироваться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре ранее предупредили, что к середине 21 века климат в южных регионах России станет более засушливым, на территории страны также будет происходить больше опасных природных явлений.

Вильфанд в беседе с РИА Новости отметил, что существует такое понятие как адаптация к климатическим изменениям.

«Это же не ядерная война, когда все - катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию», - сказал он.

В пример специалист привел Японию, где сложные климатическими и сейсмическими условия, однако в этой стране сумели к ним адаптироваться и показывают экономический рост.