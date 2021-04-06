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Вильфанд обратился к россиянам в связи с изменением климата

Анна Касаткина
04:16 06.04.2021
Специалист напомнил, что к подобным переменам можно адаптироваться.
Вильфанд обратился к россиянам в связи с изменением климата
© Фото: pixabay
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Изменение климата происходит постепенно, и к нему можно и нужно адаптироваться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре ранее предупредили, что к середине 21 века климат в южных регионах России станет более засушливым, на территории страны также будет происходить больше опасных природных явлений.

Вильфанд в беседе с РИА Новости отметил, что существует такое понятие как адаптация к климатическим изменениям.

«Это же не ядерная война, когда все - катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию», - сказал он.

В пример специалист привел  Японию, где сложные климатическими и сейсмическими условия, однако в этой стране сумели к ним адаптироваться и показывают экономический рост.

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