Сброс бомб и стрельба из авиапушки: кадры второго отборочного этапа конкурса «Авиадартс» в ЮВО

Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации Южного военного округа участвуют во втором отборочном этапе конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021. Соревнования проходят на аэродроме штурмового авиационного полка в Краснодарском крае.

В состязаниях принимают участие военнослужащие соединений и воинских частей, базирующихся в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н и Ми-35М, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

Экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 150 километров, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему противовоздушной обороны. При выполнении полетных заданий военнослужащие выполняют пуски неуправляемых ракет, совершают сброс авиабомб и проводят стрельбы из 30-мм авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу условного противника.

Всего в конкурсе принимают участие более 40 лучших авиационных экипажей ЮВО.