Армия Метание ножа и рукопашный бой: кадры подготовки мотострелков ЮВО к чемпионату по тактико-стрелковому многоборью Иван Линдеманн Военнослужащим ЮВО предстоит продемонстрировать огневую подготовку из нескольких видов огнестрельного оружия, навыки метания ножа, гранаты и саперной лопатки, элементы рукопашного боя, а также оказание первой медицинской помощи условно пострадавшему. © Видео: Пресс-служба ЮВО © Фото: Пресс-служба ЮВО Читайте нас на: Более одной тысячи мотострелков Южного военного округа начали готовиться к чемпионату Вооруженных сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью. «Военнослужащим ЮВО предстоит продемонстрировать огневую подготовку из нескольких видов огнестрельного оружия, навыки метания ножа, гранаты и саперной лопатки, элементы рукопашного боя, а также оказание первой медицинской помощи условно пострадавшему. Кроме того, им нужно будет решать тактические задачи как индивидуально, так и в группе» - сказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. В ходе тактико-стрелкового многоборья военнослужащие осваивают новые способы ведения практического боя, поражение бронетехники и легкобронированных машин условного противника, разработанные на основе анализа боевого опыта современных вооруженных конфликтов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика