В Крыму прошло центральное мероприятие международной акции «Сад Памяти»

Шестого апреля в Республике Крым состоялось центральное мероприятие международной акции «Сад Памяти», инициированной общественным движением «Волонтеры победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства.

Мероприятие прошло на территории лесного фонда Бахчисарайского лесничества, вблизи водохранилища «Эгиз-Оба» (место массовой гибели Советских солдат). Минприроды Крыма совместно с администрацией города Бахчисарай, а также с представителями исполнительных органов государственной власти Республики Крым в рамках реставрации мемориала «Чайка» заложили «Сад памяти»: было высажено около 100 молодых деревьев, среди которых кипарис вечнозеленый, лавровишня и можжевельник казацкий.

Минприроды Крыма призывает всех неравнодушных жителей и гостей полуострова присоединиться к акции и высадить в парках, аллеях, скверах и других объектах деревья в память погибших в годы Великой Отечественной войны советских гражданах.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - создание зеленых памятников каждому советскому гражданину, погибшему во время Великой Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к этой масштабной инициативе. «Сад памяти» поддержал и президент России Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Главой государства акция была объявлена ежегодной.

В 2020 году международная акция «Сад памяти» стартовала в Крыму. Центральное мероприятие прошло в Севастополе. В Парке Победы города-героя высадили деревья миндаля. Количество саженцев символично - их 75, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также в этот день молодые деревья появились в Раздольнеском районе Крыма.

Всего в 2020 году в рамках акции «Сад Памяти» в Республике Крым было высажено более 22 тысяч деревьев во всех 27 муниципальных образованиях.

Восемнадцатого марта 2021 года акция стартовала во второй раз - в еще большем масштабе. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны она затронула Города трудовой доблести, охватывает основные памятные даты ВОВ, места, а также имена героев.

Завершится она в Бресте, договоренность о чем была достигнута главами Российской Федерации и Республики Белоруссия.